Por la crisis en Bolivia, cambian a Paraguay las sedes de dos partidos de Libertadores y Sudamericana

La Conmebol anunció que dos partidos de Copa Libertadores y Sudamericana mudarán sus sedes a Paraguay debido a la crisis y las protestas que se registraron en los últimos días en distintas ciudades de Bolivia.

Independiente Petrolero debía recibir el miércoles en el estadio Patria, en Sucre, a Botafogo, por el grupo E de la Copa Sudamericana y Always Ready tenía previsto enfrentarse el martes ante el Mirassol de Brasil en el estadio Municipal de El Alto, en la quinta fecha de la zona G de la Libertadores. Ambos encuentros se jugarán en el estadio La Huerta de Asunción.

Un caso especial se dio con el partido entre Blooming y Carabobo, que iba a mudar su sede, pero que luego de una serie de negociaciones entre la dirigencia del club boliviano y la Conmebol se disputará el jueves en Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra.

En un comunicado, Blooming agradeció las gestiones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el “apoyo inmediato” de las autoridades nacionales y departamentales", quienes “dieron todas las garantías necesarias para que se pueda recibir delegaciones deportivas internacionales y garantizar el desarrollo del partido” en esa ciudad.