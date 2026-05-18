El Gobierno firmó con EEUU un acuerdo de vigilancia marítima

Así lo anunció el Comando Sur de Estados Unidos, que depende del Departamento de Defensa y, según sus redes sociales, “supervisa las actividades militares de EE.UU. en América Latina y el Caribe”.

“Estados Unidos y Argentina lanzan el Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales para impulsar la seguridad marítima en el Atlántico Sur", dice el comunicado.

La asociación, explica el anuncio, “comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave especial que patrulla la zona marítima de Argentina".

Este programa, asegura el Comando Sur, se expandirá durante los próximos cinco años “con equipos avanzados, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas”.

La Carta de Intención que lanza este acuerdo de cinco años, que según Estados Unidos busca “defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional", fue firmada por el Contraalmirante Carlos Sardiello, de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos Comando Sur y la 4.ª Flota de los Estados Unidos, y el Almirante Juan Carlos Romay de la Armada Argentina.

Un paso más en su alineamiento con Estados Unidos

Con este anuncio, el presidente Javier Milei da un paso más en su alineamiento geopolítico con Estados Unidos y en sus constantes acciones de reverencia al presidente estadounidense Donald Trump.

El pasado 30 de abril, el mandatario llevó al extremo su fanatismo por el país del norte cuando, en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, se subió al portaaviones USS Nimitz, una de las naves más grandes de la flota de guerra estadounidense que se encuentra a 27 kilómetros de Mar del Plata en una operación de ejercicios militares.

En esa oportunidad, Milei recorrió la inmensidad del portaaviones, que mide 330 metros, y se sacó fotos con sus tripulantes, como para que no queden dudas del apoyo a la actividad organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, junto a la Armada Argentina, en aguas del Atlántico Sur, con la excusa de reforzar la cooperación militar y la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Pero esta no fue la primera actividad del Comando Sur norteamericano a la que Milei se suma. A poco de asumir, viajó hasta Tierra del Fuego para reunirse con la entonces la jefa de organismo, Laura Richardson, a quien un día antes había recibido en Casa Rosada.

En agosto de 2025, también fue anfitrión del nuevo jefe de ese cuerpo, Alvin Holsey, quien durante tres días atravesó decenas de despachos oficiales en Presidencia y el Ministerio de Defensa, para ultimar los detalles del despliegue de 4.000 infantes de marina en las costas sudamericanas.

Luego, en octubre de 2025, el ultraderechista autorizó vía decreto el desembarco de tropas norteamericanas en Ushuaia para realizar tareas de entrenamiento conjunto con la Armada Argentina, justo unos días después de mendigarle a Trump un salvataje financiero y recobrar algo de pulso de cara a las elecciones de ese año. La decisión le valió varias críticas, ya que salteó al Congreso: todos los años, el ministerio de Defensa debe enviar su plan de ejercicios militares conjuntos y obtener la aprobación del Congreso para ponerlos en práctica. Además, levantó suspicacias porque en más de una oportunidad Milei le prometió a Estados Unidos levantar una base naval “conjunta” en la capital fueguina.

Página12