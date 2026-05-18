Brasil confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026: Neymar adentro
Deportes18/05/2026
El anuncio lo realizó el propio entrenador Carlo Ancelotti, en conferencia de prensa. Los 26 elegidos para ir en busca del hexacampeonato.
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Los argentinos darán el presente en el elenco inglés, que busca coronarse luego de 44 años a nivel continental. Por su parte, el conjunto alemán llega por primera vez a una final y buscará quedarse con el trofeo. Se juega desde las 16 (hora argentina).
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