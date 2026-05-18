Brasil confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026: Neymar adentro

Brasil reveló la incógnita que rodeaba la convocatoria de Neymar. Este lunes, el entrenador Carlo Ancelotti anunció los 26 citados para el Mundial 2026 con la presencia del crack del Santos, pese a sus últimas lesiones y rendimientos que lo habían ubicado como duda. De hecho, no juega un partido con la camiseta "verdeamarelha" desde que se rompió los ligamentos de la rodilla contra Uruguay, el 18 de octubre de 2023, por las Eliminatorias Sudamericanas. El pentacampeón está en el grupo C, con Haití, Marruecos -el difícil rival del debut en Nueva Jersey- y Escocia.

Cuando el italiano tuvo que nombrar a cada uno de los futbolistas hizo su show. "Ahora lo bonito", dijo antes de empezar por los delanteros, sabiendo de la expectativa que había en torno a "Ney". Y cuando finalmente confirmó que viajaría dentro de los 26, el auditorio explotó y también los hinchas que en la puerta esperaban por la noticia. Hasta ahora, Ancelotti jamás había convocado a Neymar.

"Es una lista hecha con mucha evaluación, con competencia, con conocimiento. No es una lista perfecta, creo que no, pero es una lista con los menos errores posibles para tener la oportunidad de hacer un Mundial espectacular. El equipo perfecto no existe, pero para ganar la Copa del Mundo tenemos que ser un equipo resiliente", aseguró Ancelotti en su arribo al Museu do Amanhã de Río de Janeiro, donde había más de un centenar de invitados.

El 31 de mayo en el Maracaná será la despedida de su país contra Panamá y tendrá un encuentro más de preparación ante Panamá. Hace unos días atrás, la CBF también había anunciado la renovación de contrato del DT italiano, por el próximo ciclo mundialista de cuatro años, hasta 2030.

Ancelotti mostró su costado más humilde y descontracturado justo antes de enumerar los 26 jugadores convocados. "Recibí consejo de periodistas, de cantantes, de influencers... me tomaba un avión y el piloto me preguntaba a quién iba a convocar", dijo, provocando las risas de todo el auditorio.

Hubo espacio también para el recuerdo de Pelé, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol brasileño, quien murió el 29 de diciembre de 2022, por lo que será el primer Mundial sin su presencia.

Hubo un show musical que repasó la historia de las cinco estrellas por los títulos que reunió desde el primero en Suecia 1958 hasta el último en Corea-Japón 2002. Ahora, prometieron ir por el hexa. Los 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros: Alisson Becker - Liverpool (Inglaterra); Ederson Santana de Moraes - Fenerbahçe (Turquía); Weverton Pereira da Silva - Gremio (Brasil).

Defensores: Danilo Luiz da Silva - Flamengo (Brasil); Gabriel dos Santos Magalhães - Arsenal (Inglaterra); Marcos Aoás Corrêa (Marquinhos) - PSG (Francia); Alex Sandro Lobo Silva - Flamengo (Brasil); Wesley Vinícius França Lima - Roma (Italia); Douglas dos Santos Justino de Melo - Zenit (Rusia); Gleison Bremer Silva Nascimento - Juventus (Italia); Roger Ibañez da Silva — Al-Ahli (Arabia Saudita); Leo Pereira - Flamengo (Brasil).

Mediocampistas: Carlos Henrique Casemiro - Manchester United (Inglaterra); Bruno Guimarães Rodriguez Moura - Newcastle (Inglaterra); Lucas Tolentino Coelho de Lima (Paquetá) - Flamengo (Brasil); Fábio Henrique Tavares (Fabinho) - Al-Ittihad (Arabia Saudita); Danilo - Botafogo (Brasil).