Hugo González: “Una provincia que no proyecta su futuro difícilmente pueda desarrollarse”

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el presidente del Consejo Económico y Social de Salta, Hugo González, remarcó la necesidad de sostener una planificación estratégica a largo plazo para garantizar el desarrollo de la provincia y afirmó que el Plan Salta 2050 apunta precisamente a consolidar políticas de Estado que trasciendan los cambios de gestión.

“Todo país, provincia o empresa necesita planificación”, sostuvo González al explicar los objetivos del nuevo proceso participativo impulsado por el Gobierno provincial y el CES. Según indicó, el propósito central es establecer lineamientos estratégicos que puedan mantenerse en el tiempo, independientemente del signo político de cada administración.

González recordó que el primer plan estratégico provincial fue elaborado en 2009 y que posteriormente dio origen al Consejo Económico y Social en 2013. Desde entonces, el documento fue actualizado en dos oportunidades para adaptarse a los cambios económicos y sociales.

“Pensar qué puede pasar en 2050 no es sencillo, pero lo importante es definir qué Salta soñamos, encontrar coincidencias y avanzar hacia ese horizonte”, explicó.

En ese sentido, destacó que el trabajo del Consejo siempre estuvo enfocado en generar consensos sobre sectores considerados clave para el crecimiento provincial, como turismo, agroindustria, minería, economía del conocimiento y energía.

Ahora, con el inicio del Plan 2050, esos ejes volverán a debatirse para redefinir prioridades y proyectar nuevas estrategias de desarrollo.

Uno de los puntos centrales mencionados por González fue la integración regional y el fortalecimiento del Corredor Bioceánico, una iniciativa que permitiría conectar a Salta con puertos sobre los océanos y reducir la dependencia logística de Rosario y Buenos Aires.

“Esto nos dará salida a los océanos y una mayor conexión con los países limítrofes”, explicó.

Además, destacó el potencial energético de la provincia, especialmente en la región de la Puna, donde aseguró que existen condiciones favorables para la generación de energías renovables y futuras exportaciones hacia países vecinos.

“Salta tiene una enorme posibilidad de transformarse en un actor fuerte en materia energética”, afirmó.

Finalmente, González valoró la capacidad de diálogo alcanzada en los últimos años entre distintos sectores políticos y sociales. Según indicó, uno de los logros más importantes fue haber conseguido consensos básicos entre espacios partidarios con miradas diferentes.