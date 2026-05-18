Con más de 2.100 trabajadores inscriptos, se puso en funcionamiento ‘Laburá ya’

La Municipalidad de Salta informó que ya se encuentra en funcionamiento pleno ‘Laburá ya’, la nueva herramienta de intermediación laboral basada en WhatsApp, destinada a conectar a personas que ofrecen servicios con potenciales clientes en la ciudad.

“Estamos ya en los 2100 trabajadores inscriptos, y, desde que anunciamos que estaba activo, la parte de clientes ya supera los 100 contactos. Creo que es un buen número para arrancar y que realmente muestra que es una herramienta que está, hay interés en ambas partes”, expresó la titular de la Oficina de Empleo, Victoria Falú, en diálogo con Aries.

La plataforma fue diseñada con el objetivo de ser simple y accesible, aprovechando el uso extendido de WhatsApp como canal de comunicación cotidiano. “Buscamos una herramienta fácil, ágil, que no lleve mucho tiempo de inscripción ni registración”, explicaron desde el equipo técnico.

Sin embargo, Falú que la inscripción requiere el cumplimiento de ciertos requisitos para garantizar seguridad y confianza entre usuarios. Quienes ofrezcan servicios deben completar la documentación correspondiente, incluyendo matrícula profesional en caso de corresponder, y certificados de antecedentes penales. “Esto transmite credibilidad y seguridad a quienes contratan el servicio”, indicaron.

Además, la funcionara aclaró -ante reiteradas consultas- que, si bien el uso de la herramienta es gratuito, el costo del servicio se acuerda entre partes, es decir quien lo ofrece y el cliente que lo contrata.

El sistema funciona a través de un número de WhatsApp que se mantiene como canal único de contacto: 387 545 5682. Ese mismo número se utiliza tanto para la inscripción de trabajadores como para la búsqueda de servicios, sin límite de tiempo ni fecha de cierre. “La herramienta está para quedarse”, remarcaron.