“El problema no siempre es el ingreso: muchas veces falla la administración del dinero”

En un contexto económico complejo, donde cada vez más familias reconocen dificultades para llegar a fin de mes, el asesor económico Maximiliano Sosa sostuvo que, además del nivel de ingresos, existe un factor clave que muchas veces pasa desapercibido: la administración del dinero.

“El ingreso que tenemos es uno solo y, muchas veces, el problema está en cómo lo administramos”, explicó Sosa – en ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries - al analizar la situación financiera cotidiana de los hogares. Sin embargo, aclaró que no todas las realidades son iguales y diferenció entre quienes enfrentan salarios insuficientes y quienes pierden control sobre sus gastos.

“Hay mucha gente a la que realmente no le alcanza porque sus ingresos son muy bajos. Esa situación existe y es real. Pero también hay casos donde el problema está en la organización de los gastos”, señaló.

Según el especialista, uno de los principales cambios que dificultó el manejo de las finanzas personales es la multiplicación de los medios de pago. Tarjetas, billeteras virtuales, transferencias y cuentas digitales generan una sensación de disponibilidad permanente que muchas veces termina desordenando el presupuesto familiar.

“Antes, la plata que tenías en la billetera era la que usabas para todos los gastos. Hoy tenemos distintas cuentas y medios de pago, y eso hace mucho más difícil llevar un control”, explicó.

En ese sentido, Sosa recomendó recuperar hábitos simples de registro cotidiano. “Es fundamental anotar los gastos mes a mes. Antes existía la clásica libreta de la despensa; ese ejercicio de control se perdió y hoy es más necesario que nunca”, afirmó.

Finalmente, el asesor destacó la importancia de fijar prioridades y objetivos concretos al momento de administrar el dinero. “Hay que definir en qué se quiere gastar, establecer metas y tiempos. A partir de eso, uno puede decidir qué estrategia financiera utilizar”, concluyó.