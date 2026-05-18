Reclamos por obras paralizadas y crisis energética: “Necesitamos presencia y voz en el Congreso”

El diputado provincial por General Güemes, Germán Rallé, brindó detalles de la reunión que mantuvo con la senadora nacional Flavia Royón, en el que analizaron la situación productiva, social y de infraestructura del departamento.

“Hablamos de toda la problemática que vive el departamento Güemes, como el eje de desarrollo productivo, la obra del nodo logístico, la falta de inversión en ferrocarriles y las rutas, las obras nacionales que hoy están paralizadas”, expresó Rallé en diálogo con ‘Desafío’ -por Aries-.

Otro de los puntos centrales fue la situación energética del gas en el Norte, un reclamo que la propia Royón expuso en el recinto del Congreso.

“Si se corta el gas natural en Güemes tenemos muchísima empresa que pararían, gente que quedaría temporariamente sin empleo; tenemos un ingenio San Isidro que, si apaga sus calderas, no pueden volver a producir dentro del año”, advirtió.

En el plano social, los legisladores también abordaron la situación de jubilados y adultos mayores, sobre todo en relación con el PAMI y la ANSES, así como los planteos vinculados a policías retirados, temas para lo que planifican reuniones futuras.

Finalmente, Rallé remarcó la necesidad de fortalecer la representación del norte en los ámbitos nacionales de decisión a fin de “mancomunar esfuerzo y hacer un trabajo en conjunto con mirada regional”.

“Son muchas cuestiones que a nosotros nos angustia, que sentimos que nuestra voz no alcanza a nivel provincial, que nuestra voz no alcanza en el Parlamento Norte Grande, y que necesitamos esa presencia y esa voz en la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación”, cerró.