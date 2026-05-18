Provincia avanza con el BID una inversión de USD 100 millones para pavimentar la RN 51

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo este mediodía una reunión de trabajo con la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Argentina, Viviana Alva Hart, y el gerente del Cono Sur del BID, Morgan Doyle, para avanzar en el Programa de Infraestructura Logística para la Integración Regional de Salta, que contempla un financiamiento de hasta USD 100 millones y se centra en el fortalecimiento del Corredor Bioceánico del Eje de Capricornio.

El Programa de Infraestructura Logística para la Integración Regional de Salta: Corredor Bioceánico (AR-L1418) es una iniciativa estratégica cuyo proyecto principal consiste en la pavimentación de 91 kilómetros de la Ruta Nacional 51, desde Campo Amarillo hasta el Paso Internacional de Sico.

Este corredor es fundamental para el desarrollo minero de la provincia y para fortalecer la integración comercial entre Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

En la oportunidad, el Gobernador destacó la importancia estratégica del Corredor Bioceánico para Salta y para el país, y remarcó la necesidad de seguir generando espacios de encuentro y trabajo conjunto para avanzar en el financiamiento y en la concreción de una infraestructura clave para el desarrollo y la integración regional.

Asimismo, agradeció a las autoridades del BID por visitar Salta y por acompañar este proceso que busca transformar la conectividad y potenciar el crecimiento de toda la región.

El gerente del Cono Sur del BID, Morgan Doyle, destacó la importancia estratégica del corredor para la integración regional y remarcó la disposición del organismo para acompañar tanto los estudios técnicos como la ejecución de la obra.

“Este es un proyecto emblemático. En el BID contamos con una iniciativa regional para toda Sudamérica vinculada a la conectividad, denominada ‘Conexión Sur’, y esta ruta se inserta perfectamente dentro de los objetivos de ese programa, que busca fortalecer la integración entre los países”, expresó.

El Programa de Infraestructura Logística

La infraestructura vial prevista contempla la pavimentación de dos tramos críticos de la RN 51 que actualmente cuentan con calzada mejorada no pavimentada: el tramo IV, Campo Amarillo–Salar del Rincón (53 km), y el tramo V, Salar del Rincón–Paso de Sico (38 km).

El programa también incluye un componente de modernización y fiscalización de la actividad productiva de la región. En este sentido, se prevé la creación de un centro para el control de cargas y de la actividad minera, que tendrá entre sus funciones el control de rentas y la recolección de datos, la supervisión de cargas para optimizar el transporte logístico y la implementación de sistemas de conectividad en zonas remotas.

El objetivo final del Gobierno provincial es consolidar el Corredor Bioceánico mediante inversiones complementarias del Banco Mundial, Fonplata y el BID.

La secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona, se refirió a los avances de las gestiones de financiamiento internacional para el Corredor Bioceánico y resaltó la importancia estratégica de la obra para la integración regional y el desarrollo económico del norte argentino.

Explicó además que esta iniciativa se financia con distintos organismos internacionales: Fonplata, el Banco Mundial y el BID. “Se trata de la pavimentación de la Ruta Nacional 51, dividida en cinco tramos", indicó.