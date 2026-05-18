Continúan las tareas de control y seguimiento ambiental en proyectos mineros de la Puna

En el marco de la agenda permanente de control y seguimiento ambiental que impulsa la Secretaría de Minería, el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, realizó una visita de inspección al proyecto de litio Centenario Ratones, operado por la empresa Eramine Sudamérica.

La recorrida formó parte de las acciones de fiscalización que el organismo desarrolla de manera continua en los distintos proyectos mineros de la provincia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los estándares ambientales, operativos y de seguridad establecidos por la normativa vigente.

Durante la inspección, el secretario recorrió distintas áreas del proyecto, dando seguimiento a las observaciones efectuadas en instancias previas por parte de la secretaría y a los planes de adecuación presentados por la compañía.

Desde el organismo provincial señalaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de presencia territorial y control en campo, orientada a fortalecer la gestión ambiental minera y garantizar el desarrollo responsable de la actividad en la provincia.

Asimismo, se informó que la empresa se encuentra avanzando en los trabajos correspondientes para cumplimentar las medidas requeridas durante las fiscalizaciones realizadas por la autoridad minera.