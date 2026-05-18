¿Milei o el peronismo? Quién es el más capacitado para resolver los problemas económicos, según una encuesta

Por primera vez desde diciembre de 2023, una encuesta muestra que los argentinos ven el peronismo con “mejores credenciales económicas” que La Libertad Avanza para resolver la crisis.

El dato se deprende de la última encuesta de Opina Argentina, hecha sobre un total de 1511 casos del 8 al 10 de mayo en todo el país.

El reporte plantea que las percepciones sociales sobre la economía ofrecen señales mixtas, combinando indicadores de mejora con otros de deterioro.

En el saldo positivo para el Gobierno, las expectativas de devaluación acumulan dos meses de caída y cae el porcentaje de encuestados que dice que la inflación se acelerará en los próximos meses.

Sin embargo, la encuesta señala que el porcentaje de personas que no llega a fin de mes alcanza un nivel récord en la era Milei y que 6 de cada 10 argentinos sostienen que la Argentina marcha por un mal camino bajo la administración del actual gobierno.

Milei, el principal responsable de la actual crisis económica

La mayoría de los encuestados (58%) apuntan que Javier Milei es el principal responsable de la actual crisis económica. En tanto, el 38% responsabiliza al “anterior gobierno de Alberto, Cristina y Massa”.

Consultados sobre qué fuerza política es la más capacitada para resolver los problemas económicos del país, la balanza estuvo dividida: el 36% se inclinó por “el peronismo de Cristina Kirchner y Axel Kicillof” y el 32% por La Libertad Avanza de Javier Milei.

Desde que asumió Milei, en diciembre 2023, esta es la primera vez que el peronismo supera al oficialismo.

En noviembre de 2025, la visión sobre la capacidad del gobierno para resolver los problemas se encontraba en 48%. Desde entonces a mayo 2026, cayó al 32%. En el mismo período, la opinión sobre la capacidad del peronismo se movió del 34% al 36%.

El informe señala que si bien algunos indicadores de opinión mostraron mejoras, como la percepción de la inflación y las expectativas en torno al dólar, “la foto de la encuesta da cuenta de una sociedad que mira de forma eminentemente negativa el estado general de la economía”.

6 de cada 10 encuestados señala que el país, con Milei, marcha por el mal camino y responsabiliza al gobierno actual por los problemas económicos.

La atribución de responsabilidades a los libertarios alcanza a la base de votantes oficialistas (el 25% de los votantes de LLA 2023 y el 31% de los de Cambiemos).

Según el informe, parte del declive en las expectativas económicas se explica por las dificultades que atraviesan los propios votantes libertarios para llegar a fin de mes.

“El agravamiento de las condiciones materiales de los argentinos debilita las credenciales simbólicas del Gobierno: la proporción de personas que cree que LLA es el espacio más capacitado para resolver la crisis económica cayó del 48% en noviembre de 2025 al 32% en mayo”, advierte la consultora.

Casi la mitad de los argentinos no llegó a fin de mes y teme perder su trabajo

Consultados sobre la situación económica del último mes, el 49% de los encuestados señaló que “no llegó a fin de mes”, el 34% dijo que “llegó a fin de mes pero no pudo ahorrar” y el 16% que “pudo ahorrar”.

De cara a los próximos meses, el 54% consideró que su situación económica personal va a estar “peor”, el 23% dijo que “mejor” y el 20% “igual”.

En la misma línea, el 65% manifestó “miedo” a perder el trabajo.

Cronista