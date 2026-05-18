Caso María José Cabrera: el miércoles 20 de mayo serán los alegatos

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Federico Javier López, acusado como autor de los delitos de homicidio calificado por alevosía y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), en concurso real; y contra Ramiro Nicolás López, acusado como partícipe secundario del mismo delito, en perjuicio de María José Cabrera.

Luego de un cuarto intermedio, y ante la ampliación de la calificación que realizó la fiscal Sodero Calvet para ambos imputados, los abogados defensores no realizaron planteos ni ofrecieron nuevas medidas probatorias, por lo que el juez Marcelo Rubio dio lugar a que el imputado Federico López brinde su declaración, según lo había solicitado.

López no aceptó responder preguntas, y en primer lugar se refirió a la acusación por el homicidio de Cabrera. Habló sobre los incidentes previos y del hecho en concreto, y sostuvo que la víctima le pateó la puerta del conductor del vehículo que conducía, y que lo incitaba a pelear.

Señaló que la pareja de su hermana abrió la puerta, dialogó con Cabrera y que luego se retiraron. Negó haberla embestido y afirmó que su hermano se encontraba en otro automóvil estacionado detrás.

El imputado dijo que, al retirarse del lugar, vio a la víctima de pie por el retrovisor y que partieron los dos autos tratando de evitar los controles policiales. Sostuvo que siempre estuvo a disposición de los requerimientos que se le hicieron en la causa.

Luego, respecto a los hechos de abuso sexual contra su expareja, hizo un relato pormenorizado de la relación que mantuvieron y negó haber ejercido violencia física y sexual en su contra.

Tras incorporarse la prueba producida, el juez Marcelo Rubio dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 20 a las 10, para dar lugar a los alegatos de las partes.