Este miércoles 20 habrá descacharrado en el barrio 15 de Febrero
Se realizará un nuevo operativo de descacharrado en el barrio 15 de Febrero, zona norte de la ciudad. El objetivo es prevenir enfermedades transmitidas por vectores y brindar un saneamiento integral.
La actividad será este miércoles 20 de mayo, de 8 a 12 hs; allí los vecinos podrán depositar de manera segura baldes, metales, palanganas, paragolpes y todo elemento o recipiente que acumule agua.
Los trabajos se desarrollarán en el cuadrante comprendido por las calles: Jaime Durand, Nicolás López, Isasmendi y Dr. Arturo Oñativia y tienen como propósito evitar la proliferación del mosquito vector del Dengue, Chikungunya y Zika.
Para coordinar el operativo, el personal de la Patrulla Ambiental Municipal, de Atención Primaria de la Salud (APS) y de Salud Provincial, avisarán puerta a puerta a las familias de las zonas involucradas.
La actividad es organizada y cuenta con la participación de la Municipalidad de Salta a través de la Dirección de Residuos Especiales, Patrulla Ambiental, Bienestar Animal y Espacios Verdes; Gobierno de la provincia a través de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y la Dirección de APS (Atención Primaria de la Salud); Ministerio de Salud de Nación a través del Programa de Vectores y el Ejército Argentino.