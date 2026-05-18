Crisis en Bolivia: 3 claves del estallido con bloqueos y pedido de renuncia a Paz Pereira

Bolivia vive momentos de tensión, con miles de personas en las calles y rutas, cortando los accesos a La Paz y pidiendo la inmediata renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, que lleva en el cargo desde el último noviembre.

Sindicatos y organizaciones sociales llevan dos semanas de protestas al considerar que no sólo el Presidente se apartó de sus promesas electorales, sino que su gestión es una absoluta traición al pueblo.

Tras intentos de reprimir y liberar las rutas a la fuerza, la gestión derechista protagoniza una fuerte tensión social en las calles mientras redobla sus políticas de ajuste a nivel legislativo.

El periodista Jaime Iturri contó cómo se vive este momento desde el corazón de Bolivia y explicó cuáles son las tres claves para entender la escalada social.

“Aquí la situación es tensa, muy caliente. La gente continúa en las calles, los bloqueos continúan”, describió.

El sábado pasado el Gobierno sacó a la calle a 5 mil uniformados para desbloquear las vías, pero que sólo logró hacerlo durante unos minutos, en los que pasaron 33 camiones, 30 cisternas y 3 con oxígeno.

Los reclamos y protestas comenzaron semanas atrás, luego de que en abril el presidente Paz Pereira promulgada la ley 1.720, sancionada por el Congreso en marzo, que implicaba una reforma agraria y según los críticos —organizaciones campesinas, ambientalistas y comunidades indígenas— abría las puertas a la mercantilización de la tierra, vulneraba derechos de pueblos originarios y podría llevar a la pérdida de las tierras.

Si bien la ley fue abrogada —se dejó sin efecto de manera total con el objetivo de pacificar la situación— las protestas han continuado en las últimas semanas y recrudecieron días atrás, con el pedido de renuncia de Paz Pereira.

En este contexto, donde la capital del país “no tiene salida a ningún lado”, Iturri señaló que son tres los principales reclamos de los ciudadanos del MAS, los de izquierda y los más empobrecidos.

La inflación. “Ahora, frente a lo que ganabas dos años atrás, tienes un 30 por ciento menos de posibilidades de comprar cosas. Naftas. “Por otro lado, lo de la gasolina basura, comparada con exceso de magnesio que terminó arruinando 200 mil vehículos. Algunos autos han entrado cuatro veces al taller, porque la goma produce carbonilla y destruye el motor. Cada dueño gastó entre mil y dos mil dólares en reparaciones”. Promesas incumplidas. “Por Paz Pereira vota la gente del MAS, de izquierda, los más pobres y hace lo que dijo que no iba a hacer. Dijo que no iba a privatizar, que no iba a prestar plata. Y lo primero que hizo fue eliminar el impuesto a la riqueza, y sacó una ley donde dice que la tierra puede estar ociosa por diez años”.

Es decir, en el fondo de la crítica está el hecho primordial de que el actual mandatario “favoreció a los ricos y no quiere aumentos de sueldo ni nada”. Por eso, sostuvo el periodista, “la gente se siente traicionada”.

“La gente no creía que era un Gobierno de derecha. Creía que iba a ser de centro. Pero terminó siendo como cualquier Gobierno afiliado a Trump”, se lamentó.

Y añadió: “La mayor parte del pueblo está en contra. Y este Gobierno tiene una acción ingenua. Anuncia que aumenta el impuesto a los gremiales, que son como los monotributistas. Y les van a cobrar el 5 por ciento.”

“Y eso hace que 400 mil gremiales más se sumen al conflicto. Es diálogo, pero sólo con los sectores más conservadores. No solucionan lo que está en la calle”, afirmó.

Tras lo que cerró: “Si el Gobierno le hace caso al FMI, tiene que privatizar la economía y hacer un ajuste tipo Milei, y esto la gente no se lo va a permitir. Tiene que elegir”.

Página12