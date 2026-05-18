Ya son nueve los perros adoptados gracias a la campaña mundialista

El éxito de la campaña mundialista con figuritas de los perros albergados en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” sigue generando repercusión en al sociedad.

Por su parte, Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, expresó que “con la campaña mundialista ya logramos concretar la adopción de nueve perros que teníamos albergados a la espera de una nueva oportunidad de vida”.

“Recientemente logramos rescatar a una perra y sus cachorros, que estaba siendo explotada para la reproducción”, indicó el funcionario, quien agregó que “es fundamental la adopción responsable para desalentar la compra ya que esto implica un maltrato hacia las hembras”.

Quienes deseen adoptar deberán dirigirse al Centro de Adopciones ubicado en la avda. Gato y Mancha S/N, detrás del barrio Don Emilio. Allí tendrán que presentar un DNI, fotocopia del mismo y una boleta de servicio público.