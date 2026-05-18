Provincia e intendentes impulsan una mesa regional de Los Altos

En una mesa regional y transversal a todas las áreas del Gobierno provincial seguirán trabajando el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, con los intendentes de los municipios comprendidos en la región Los Altos. La misma está conformada por los departamentos Los Andes, Santa Victoria e Iruya.

En la primera reunión se acordó consensuar una agenda con acciones prioritarias, vinculadas con la salud, educación, economía, infraestructura urbana, entre otros aspectos. “Avanzaremos en el desarrollo de la región a partir de la toma de decisiones compartidas”, indicó Camacho.

El funcionario explicó a los intendentes Alberto Carral de San Antonio de los Cobres, Sergio Villanueva de Tolar Grande, Jorge Canchi de Isla de Cañas y Víctor Quispe de Santa Victoria Oeste que el trabajo por regiones facilitará la articulación de políticas, con el objetivo de fortalecer gestión y servicios en sus municipios. A estos cuatro se suman los de Nazareno, Iruya y Los Toldos.

En el encuentro dialogaron sobre el interés de la Provincia por desarrollar el Corredor Bioceánico Norte, el financiamiento que gestiona el Gobierno para la pavimentación de los tramos 4 y 5 de la ruta nacional 51, la coparticipación que recibirán durante el año los intendentes con base a febrero, la construcción del puente de Pucará, el desarrollo de la minería, entre otros.

Camacho ya se reunió con los jefes comunales de las regiones Noroeste, Sureste, Valle de Lerma y Valle de Siancas, Valles Calchaquíes y Los Altos. En las mismas participó el presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés.