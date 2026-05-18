La Justicia pide información sobre una licitación de Karina para mantener los jardines de Olivos y la Casa Rosada
Política18/05/2026
El fiscal solicitó el expediente por 700 millones para determinar si imputa e investiga a la secretaria general de la Presidencia.
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