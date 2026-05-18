Casi el 50% de las pymes planea reducir personal

Una encuesta de expectativas pymes realizada por la Business School de la Universidad Austral revela que las pequeñas y medianas empresas están considerando reducir su plantel en los próximos seis meses ante la caída de demanda y la apertura importadora.

En ese sentido, el 18,5% de los encuestados dijo que ya tiene decidido hacerlo y el 31,1% manifestó que probablemente lo hará.

También creció la proporción de empresas que redujeron personal en los últimos seis meses, alcanzando el 41,9% en la medición más reciente. A esto se suma que más del 70% de las empresas pymes afirman tener problemas para conseguir el talento necesario para cubrir vacantes.

El informe agrega que algunos empresarios esperan una mejora en la situación del país el los próximos seis meses, y en paralelo crece la percepción de que la situación podría empeorar.

Los resultados del relevamiento muestran un panorama marcado por la cautela, el informe sostiene que la combinación de menor optimismo, dificultades para contratar y una creciente evaluación en la reducción de personal configura un escenario desafiante para las pymes en los próximos meses.

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