Conexión aérea entre Argentina e Israel: los vuelos ya cuentan con autorización oficial

El Gobierno argentino formalizó la habilitación de la aerolínea israelí El Al para operar vuelos regulares entre Argentina e Israel, en una decisión que marca un paso relevante en la profundización de los vínculos bilaterales y en la expansión de la conectividad aerocomercial internacional.

La medida, oficializada mediante la Disposición 6/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, autoriza a El Al Israel Airlines LTD a brindar servicios de transporte de pasajeros y cargas en rutas internacionales, con posibilidad de incluir escalas intermedias y destinos más allá del trayecto principal, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el texto administrativo, la compañía fue habilitada para explotar servicios regulares combinados entre distintos puntos del Estado de Israel y la República Argentina, en el marco de los acuerdos vigentes en materia de aviación civil.

La resolución establece que las operaciones comenzarán el 29 de noviembre, con una frecuencia inicial de dos vuelos semanales. Los trayectos serán cubiertos por aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, configuradas con 271 asientos y con una duración estimada de entre 15 y 16 horas.

El esquema operativo prevé partidas desde el aeropuerto internacional de Ezeiza los días lunes y miércoles con destino a Tel Aviv, mientras que los vuelos de regreso se realizarán los domingos y martes. Esta nueva conexión directa reducirá significativamente los tiempos de traslado, ya que hasta ahora los pasajeros argentinos debían realizar al menos una escala en ciudades como Madrid, Roma o Miami para llegar a Israel, utilizando combinaciones de distintas aerolíneas.

La habilitación

La habilitación se produce tras un proceso administrativo y técnico que incluyó la evaluación de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo y la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismos que confirmaron el cumplimiento por parte de la empresa israelí de todos los requisitos legales, operativos y de seguridad exigidos para este tipo de servicios internacionales.

Asimismo, las autoridades destacaron que El Al fue debidamente designada por la autoridad aeronáutica de Israel, condición indispensable para la concesión de permisos bilaterales.

En términos regulatorios, la medida se sustenta en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado entre Argentina e Israel el 15 de marzo de 2017, que establece el marco jurídico para el intercambio de servicios aerocomerciales entre ambos países. A este antecedente se suma el Memorándum de Entendimiento suscripto el 19 de abril de 2026 en Jerusalén, instrumento que actualizó las condiciones de operación y amplió las posibilidades para las compañías designadas, consolidando así el marco bilateral que permitió la autorización actual.

Fuentes oficiales señalaron que el avance de esta iniciativa estuvo directamente vinculado a la agenda política impulsada por el gobierno argentino en materia de relaciones exteriores. En particular, remarcaron que la puesta en marcha de la ruta forma parte de los compromisos asumidos durante la reciente visita del presidente Javier Milei a Israel, donde se anunció la intención de establecer una conexión aérea directa como mecanismo para fortalecer el intercambio comercial, turístico y cultural entre ambas naciones.

La Secretaría de Transporte subrayó, en este sentido, que la apertura de esta ruta responde a una estrategia más amplia de expansión de la conectividad internacional de la Argentina y de atracción de nuevas aerolíneas al mercado local. Según explicaron, la incorporación de El Al permitirá diversificar la oferta de vuelos de largo alcance y posicionar al país como un hub regional con mayor integración global.

Pasajes en venta

Desde el punto de vista comercial, la compañía israelí ya puso a la venta los pasajes con tarifas de lanzamiento que comienzan en 1.349 dólares para vuelos ida y vuelta en clase turista, mientras que los valores en clase ejecutiva alcanzan los 7.000 dólares. También se habilitó la compra de tramos individuales desde 773 dólares. La estrategia tarifaria apunta a captar tanto al segmento turístico como al corporativo, en un contexto de creciente demanda de viajes internacionales tras la recuperación del tráfico aéreo global.

Analistas del sector aerocomercial consideran que la medida podría tener un impacto positivo en la conectividad de Argentina con Medio Oriente y Asia, facilitando el flujo de pasajeros y cargas hacia mercados estratégicos. En particular, destacan que la operación de vuelos directos contribuirá a reducir costos logísticos y a mejorar la competitividad de exportaciones argentinas hacia destinos lejanos. Asimismo, señalan que la presencia de El Al podría generar efectos indirectos sobre otras aerolíneas, incentivando la apertura de nuevas rutas o el incremento de frecuencias en corredores similares.

Por su parte, especialistas en política internacional interpretan la decisión como un reflejo del acercamiento político entre ambos países. La apertura de rutas aéreas suele ser considerada un indicador de confianza bilateral y de consolidación de relaciones estratégicas, especialmente cuando se vincula a acuerdos institucionales recientes y a iniciativas diplomáticas de alto nivel.

En ese contexto, la habilitación de El Al no solo implica una mejora en la infraestructura de transporte, sino que se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento de los lazos entre Argentina e Israel, que en los últimos meses se ha intensificado tanto en el plano político como en el económico.

En definitiva, la oficialización de esta medida representa la culminación de una serie de gestiones administrativas, técnicas y diplomáticas que convergieron en la apertura de una nueva conexión aérea directa. Su impacto dependerá no solo de la respuesta del mercado, sino también de la evolución del contexto internacional y de la capacidad de ambos países para sostener y ampliar los acuerdos que dieron origen a esta iniciativa.