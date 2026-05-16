Con mate y reposera, llega una "Mateada Folclórica" al Parque de la Familia

La Unidad Coordinadora de Parques Urbanos llevará a cabo este sábado una nueva edición de la Mateada Folclórica en el Parque de la Familia, como parte de las celebraciones por el aniversario de la Revolución de Mayo.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones a cargo de academias de baile, músicos y agrupaciones del género, quienes ofrecerán un espectáculo diseñado para todas las edades. El encuentro tendrá lugar en la Plaza de Emprendedores del mencionado parque, extendiéndose hasta el anochecer.

La iniciativa busca generar un espacio de participación que reivindique las tradiciones argentinas, promoviendo el uso de los espacios públicos y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Se invita a los vecinos a concurrir con mate y reposera para compartir una tarde al aire libre en un entorno que combina identidad cultural, recreación y convivencia familiar.