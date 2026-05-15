Argentina envió ayuda humanitaria a Bolivia ante una escasez de alimentos por bloqueos de rutas

El Gobierno argentino envió ayuda humanitaria a Bolivia en medio de la profunda crisis social y económica que atraviesa el país vecino por bloqueos opositores y protestas que desde hace más de dos semanas mantienen parcialmente aislada a La Paz y generan problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos.

“A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos”, informó el canciller Pablo Quirno en sus redes sociales.

Quirno indicó que se trata de una contribución “de carácter humanitario y temporal” que se inscribe en el “auspicioso momento que atraviesa la relación bilateral desde la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira”.

A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130… — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 15, 2026

La situación en Bolivia se agravó en los últimos días por cortes de rutas impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos, mineros y transportistas, que reclaman mejoras salariales, provisión de combustibles y respuestas frente a la inflación y la escasez.

Según denunciaron autoridades de la administración boliviana, los bloqueos dejaron mercados semivacíos y hospitales con dificultades para acceder a reservas de oxígeno. El gobierno de Rodrigo Paz aseguró además que al menos tres personas murieron por falta de asistencia médica a raíz de los cortes.

En medio del conflicto, la Argentina coordinó el envío de asistencia para colaborar con el abastecimiento y aliviar la situación humanitaria, especialmente en La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas por las protestas.

El gobierno boliviano debió incluso habilitar vuelos especiales para transportar más de 90.000 kilos de carne vacuna y pollo hacia esas regiones, donde los precios se dispararon y comenzaron a registrarse faltantes de productos básicos.