Convención Municipal: buscan establecer el secundario completo como requisito para ser concejal

La Convención Municipal aprobó este viernes por la tarde el artículo por el cual se establece como requisito indispensable para acceder a una concejalía el contar con título secundario.

Cabe destacar que la iniciativa fue ampliamente debatida ya que, según la posición del oficialismo provincial/municipal, atenta contra los derechos políticos de los ciudadanos y, en definitiva, es inconstitucional.

El bloque libertario, en tanto, explicó que se trata de una promesa de campaña que no iban a dudar en llevar al recinto y que, de hecho, es un pedido de la sociedad. Además, los convencionales de este espacio aseguraron que cualquier trabajo en el sector privado requiere del secundario completo como condicionante absoluto.

El oficialismo, en tanto, recordó que las Cartas Orgánicas deben ser revisadas por la Legislatura salteña y auguraron que un artículo así no pasaría el proceso de armonización con la Constitución Provincial.

La iniciativa fue aprobada.