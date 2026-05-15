Tras el caso Casasola, piden “recrudecer y fortalecer” los controles para cargos públicos

Este viernes, la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial del Concejo Deliberante de Salta resolvió rechazar el pedido de licencia solicitado por el concejal Carlos Casasola, además de emitir dos dictámenes: uno de mayoría que propone su suspensión sin goce de haberes hasta que la Justicia se expida y otro de minoría que plantea su exclusión del cuerpo.

En diálogo con ‘Hablemos de política’ por Aries, el concejal Gonzalo Nieva sostuvo que el trabajo de la Comisión de Disciplina no apunta a determinar responsabilidades judiciales, sino a evaluar el impacto institucional y político que generan este tipo de situaciones.

“El análisis que hacemos en la comisión es un análisis de impacto político y social. No es un análisis de índole judicial. Para eso ya está interviniendo el Poder Judicial, donde hay una investigación penal abierta”, manifestó.

Nieva señaló que si bien existe un antecedente reciente con “similares característica” -en referencia al caso del edil Pablo López- señaló que el cuerpo deliberativo contempló en el caso de Casasola “el nivel de impacto que genera en la sociedad, el nivel de escándalo y las reacciones que suscitan estas situaciones en los vecinos de la ciudad”.

“Me parece que hay que recrudecer y fortalecer los mecanismos previos de control, todo lo vinculado a un análisis previo”, expresó, al tiempo que consideró que el actual criterio de “idoneidad” previsto por el sistema electoral podría abrir un debate sobre nuevas condiciones para acceder a cargos representativos.

“Puede dar lugar a una discusión para establecer parámetros sobre las condiciones de idoneidad como mecanismos de controles previos, justamente para tratar de evitar este tipo de situaciones”, concluyó.