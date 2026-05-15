Un auto volcó en la autopista Oeste tras circular a alta velocidad

Un accidente vial se registró este viernes alrededor de las 16 horas sobre la autopista Oeste, donde un automóvil volcó tras circular a elevada velocidad

En el siniestro estuvieron involucrados un mayor y un menor de edad. A raíz del hecho, el menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil.

De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo.

La causa del accidente se encuentra bajo investigación.