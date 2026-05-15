Adultos mayores recibirán asistencia neurológica gratuita en sus centros de jubilados

La Secretaría de las Personas Mayores rubricó un convenio de mutua colaboración con la Sociedad de Neurología de Salta. La iniciativa privada y pública busca acercar respuestas concretas en materia de salud y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de toda la provincia.

El acuerdo estratégico estipula el despliegue de operativos de asistencia directa, talleres de promoción de la salud cerebral y campañas de prevención de factores de riesgo dentro de los centros de jubilados de la provincia.

"Trabajamos de manera mancomunada entre la parte pública y privada para acercar respuestas a las personas mayores directamente en sus centros de jubilados", expresó la secretaria de las Personas Mayores, Agustín Esteban.

Y agregó: "El gobernador puso en el centro de las políticas públicas a este sector, y nuestro objetivo claro es jerarquizar, contener y devolver la dignidad a nuestros abuelos, garantizándoles no sólo salud sino también espacios recreativos de calidad".

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Neurología de Salta, Diego Díaz, explicó el panorama actual de la salud neurológica y el rol comunitario que asumirá la institución que dirige.

"Sabemos que la necesidad es muy grande y nuestro compromiso es estar presentes para la comunidad; este convenio nos permite cumplir con el objetivo institucional de hacer trabajo comunitario y llevar la prevención del riesgo cerebral directo a donde están los pacientes".

A partir de esta firma, los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi y los profesionales médicos nucleados en la sociedad científica definirán el cronograma de visitas y abordajes territoriales que se ejecutarán en las próximas semanas.