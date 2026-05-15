CFK fue filmada tras una salida autorizada por la Justicia y generó revuelo en redes

Un video de Cristina Kirchner ingresando el miércoles último a su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, agitó una polémica en redes sociales por la prohibición que pesa sobre la expresidenta de abandonar su vivienda.

La salida fue por razones médicas y avalada por el tribunal que la condenó y se encarga de hacer cumplir la pena, según confió una fuente de los tribunales.

“Miércoles 13. Salió 9.15 y volvió 14.07″, dice el video que circuló en redes. Muestra a Cristina Kirchner bajando de un Ford Mondeo que la deja en la puerta de su casa. Escoltada por su histórico custodio, Diego Carbone, retribuye un saludo con su mano e ingresa al edificio.

La autorización fue emitida por el Tribunal Oral Federal N° 2 y en respuesta a un pedido puntual de la expresidenta, que fue respaldado con documentación médica, dijo la fuente consultada. “Fue con control de monitoreo. Todo normal”, completó, en referencia a la tobillera electrónica que lleva la expresidenta.

Restricciones

Las condiciones en las que Cristina Kirchner cumple su pena a 6 años de prisión por los desmanejos en la obra pública de Santa Cruz fueron objeto de tironeos judiciales.

Uno de los primeros focos de tensión fue el uso que la expresidenta hacía del balcón cuando la militancia todavía se reunía masivamente en la esquina del domicilio para manifestar su descontento con la condena. La exmandataria solía salir regularmente al balcón y saludar a los simpatizantes, una costumbre que levantó cuestionamientos y polémica.

Su defensa pidió al Tribunal que explicitara si podía o no utilizarlo, a lo que los jueces respondieron positivamente, haciendo la salvedad de que debía hacerlo con “prudencia”, para no perturbar la tranquilidad del vecindario.

Otro eje de polémica fueron las visitas. Desde que se puso en marcha la ejecución de la pena, luego de que la Corte confirmara la condena en junio del año pasado, solo un pequeño grupo de personas puede visitar a Cristina Kirchner en su casa sin necesidad de pedir autorización judicial. El resto de los visitantes debe contar con un permiso específico del tribunal.

Pero ese régimen se endureció luego de que nueve economistas que habían sido autorizados para visitar a la expresidenta lo hicieran en simultáneo. El encuentro fue capturado por una instantánea que circuló en redes y el tribunal consideró aquel encuentro como un desborde de las condiciones de detenciones: le puso una extensión de dos horas a las visitas y a las reuniones, un máximo de tres personas.

Otro capítulo fue las salidas de la expresidenta a la terraza del edificio. El presidente del tribunal, Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena, autorizó a la exjefa del Estado pudiera acceder y permanecer allí solo hasta dos horas por día. Para respaldar la decisión, el Tribunal comparó esa posibilidad a las salidas al patio que tienen los presos en cárceles comunes.

La defensa de la expresidenta, en manos de Carlos Beraldi, intentó sin éxito flexibilizar algunas de esas condiciones, incluida la tobillera electrónica que monitorea a la ex jefa de Estado.

El planteo escaló hasta la Casación, que por mayoría confirmó su uso, en febrero de este año.

Causas

La expresidenta fue condenada en la causa Vialidad a una pena de 6 años de prisión por la que debe afrontar además un decomiso millonario de sus bienes con el fin de responder, en conjunto con otros condenados, por un monto total de más de 600 mil millones de pesos.

Eligió su domicilio de Constitución para cumplir la pena, desde el cual compareció de forma virtual ante el Tribunal Oral Federal 7 para las primeras audiencias del juicio oral de los Cuadernos, que la tiene en el centro de la acusación como la jefa de una asociación ilícita.

La Nación