Este domingo realizarán un 'baile de época' y recorrido gratuito por el casco histórico

La ciudad de Salta se prepara para vivir una jornada diferente con una propuesta que invita a vecinos y turistas a sumergirse en la estética y el espíritu del siglo XIX. Se trata de una nueva edición del “Evento de época: el baile del diamante velado”, una experiencia cultural que combinará historia, recreación y patrimonio en distintos espacios emblemáticos de la capital salteña.

Cecilia Escribas, organizadora del evento, detalló que los interesados podrán participar de distintas actividades y espacios como clases de baile de salón, espacios fotográficos, artistas en vivo, actividades protocolares y la elección del “Diamante de la Temporada”.

Además, señaló que, como antesala al evento principal, de 12 a 15 horas se realizará un recorrido gratuito por el casco histórico de la ciudad, permitiendo que el público y quienes participen vestidos de época puedan recorrer y fotografiarse en los espacios abiertos de museos representativos de Salta.

El circuito incluirá la Casa Museo Arias Rengel, Explora Salta, el Museo Güemes y el Museo de la Ciudad, generando una experiencia que busca poner en valor el patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad a través de una propuesta inmersiva y participativa.

La jornada culminará en el Centro Cultural América, donde de 15 a 20 horas se desarrollará “El Baile del Diamante Velado”, inspirado en la estética de las novelas de Jane Austen y las producciones ambientadas en el periodo Regencia.

Este evento fue declarado de Interés Turístico Municipal por su aporte a la promoción cultural y turística de la ciudad. Desde el Ente de Turismo de la Municipalidad destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que enriquecen la agenda cultural de la ciudad y generan nuevas experiencias para quienes visitan Salta, promoviendo además el movimiento turístico y la puesta en valor de los espacios históricos y culturales.

Las entradas para el evento final ya se encuentran disponibles y se recomienda adquirirlas con antelación, ya que los cupos son limitados. Puntos de Venta de Entradas: Plop Store: Buenos Aires 88 – Local 25- Nido Macabro: Islas Malvinas 136.