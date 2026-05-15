Condenaron a una banda tucumana por un raid delictivo con inhibidores

La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán y el auxiliar fiscal Christian Medina representaron al Ministerio Público Fiscal en una audiencia de juicio abreviado pleno, contra Maximiliano Oscar Rivas, Mauro Leonel Corbalán y Oscar David Torino por cuatro hechos de hurto calificado y contra Gonzalo Benjamín Lemos por por cinco hechos de hurto calificado y una tentativa de robo. en concurso real.

El juez de Garantías del distrito Centro, Pablo Zerdán, tras recibir la confesión de los acusados y con el expreso acuerdo de las partes, los condenó al cumplimiento de una pena de un año y tres meses de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de reingreso a la provincia de Salta sin autorización judicial.

Ofrecieron además una reparación económica a las personas damnificadas, que consiste en la restitución de dinero en pesos y dólares, entrega de bienes de elevado valor y otras compensaciones económicas que superan la suma de 25 millones de pesos.

La investigación se inició a partir de distintos hechos ocurridos en la ciudad de Salta y zonas aledañas, donde los acusados habrían actuado de manera coordinada utilizando vehículos, motocicletas y alojamiento temporal como apoyo logístico. A través del análisis de cámaras de seguridad, tareas de inteligencia, seguimiento y el secuestro de numerosos elementos, los investigadores lograron vincular a los sospechosos con al menos cinco hechos de hurto calificado y una tentativa de robo.

Durante los procedimientos se secuestraron importantes sumas de dinero en pesos y moneda extranjera, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, documentación y herramientas presuntamente utilizadas para cometer los ilícitos. Parte de esos elementos permitió, además, relacionar a los imputados con otros hechos denunciados con posterioridad.