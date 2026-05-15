Esta tarde se desarrollará la segunda Sesión Plenaria de la Convención Municipal

Esta tarde, a horas 15:00, se llevará a cabo la segunda Sesión Plenaria de la Convención Municipal, en el edificio del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta. Espacio que tiene a su cargo la reforma parcial de la Carta Municipal, conforme a los temas oportunamente habilitados para su tratamiento. La jornada será presidida por el convencional Gonzalo Guzmán Coraita.

De acuerdo a lo previsto, en la Sesión Plenaria de hoy se van a tratar los dictámenes de la Comisión Redactora, en lo referido a: Concejo Deliberante, Ordenanzas, Medio Ambiente, Educación, Cultura, Deporte, Turismo, Simbología y Resistencia al orden.

Cabe recordar que el proceso de reforma parcial de la Carta Municipal dio inicio el pasado 1 de marzo, fecha en la que se llevó a cabo la Primera Reunión de la Convención Municipal, convocada en el marco de lo establecido por la Ordenanza Nº 16.337. Mientras que el 13 de marzo se concretó la 1ª Sesión Plenaria de la Convención Municipal Constituyente. En esa oportunidad, los convencionales aprobaron el Reglamento Interno que rige el funcionamiento del cuerpo, además de dar tratamiento a los asuntos entrados y al correspondiente Orden del Día. Asimismo, se dispusieron las futuras convocatorias y el cronograma de trabajo.

Posterior a esa fecha se llevaron adelante las distintas Comisiones de trabajo. El reglamento prevé Comisiones de carácter funcional, como Labor Parlamentaria, Peticiones y Reglamento y Redactora; así como Comisiones de reforma, que la integran la Orgánica, la Dogmática y la de Nuevos Institutos y Derechos, responsables de estudiar los proyectos y emitir los dictámenes correspondientes.

El órgano está integrado por los convencionales Santiago López Sola, María del Socorro Alancay, Gabriel Barbito, Jorge Daguer, Gino Dimatteo, José Fadel, Gonzalo Guzmán Coraita, Adriana Herrera, Nadia Herrera, Guadalupe Humano, Sonia Serrano (todos de La Libertad Avanza); Estela Méndez (Avanza Libertad); Mónica Gabriela Juárez, Darío Madile, Rodrigo Monzo, Viviana Elizabeth Moreno, Constanza La Mata (todos de Unidos por Salta); José Luis Napoleón Gambetta, Mabel Cristina Gómez, Omar Exeni y Carina Paola Iradi (todos de Vamos Salta).

En cuanto a las autoridades de la Convención, se encuentra como presidente el convencional Gonzalo Guzmán Coraita; como vicepresidente 1°, Santiago López Sola; y como vicepresidenta 2ª, Nadia Herrera. Asimismo, Carla Ferril ocupa el cargo de secretaria Administrativa; Andrés Blosser, el de Prosecretario Administrativo; Martín Gerónimo, el de secretario Legislativo; y Gabriel Moya, el de Prosecretario Legislativo.