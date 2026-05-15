EEUU: la Cámara de Representantes rechazó frenar la guerra contra Irán y respaldó a Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este jueves una resolución impulsada por el Partido Demócrata que intentaba frenar la guerra contra Irán hasta que el Congreso autorizara formalmente las hostilidades. La votación terminó empatada 212 a 212, por lo que la medida no prosperó al no alcanzar mayoría simple.

La iniciativa representó un nuevo intento de limitar las facultades del presidente estadounidense, Donald Trump, para continuar con la campaña militar contra Irán sin aval legislativo. Pese al rechazo, el resultado volvió a dejar en evidencia las divisiones internas dentro del Congreso y también dentro del propio Partido Republicano.

Tres legisladores republicanos —Tom Barrett, Brian Fitzpatrick y Thomas Massie— votaron a favor de la resolución junto a los demócratas, mientras que el demócrata Jared Golden se manifestó en contra.

Se trató de la tercera votación en la Cámara sobre una resolución de poderes de guerra vinculada al conflicto con Irán y la primera desde que se cumplió el plazo de 60 días, el pasado 1 de mayo, para que Trump compareciera ante el Congreso y justificara la continuidad de las operaciones militares. El mandatario había asegurado entonces que un alto el fuego había “terminado” las hostilidades.