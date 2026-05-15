Detuvieron a un argentino en Bolivia por trata y tráfico de personas

Un argentino fue detenido en Bolivia acusado de liderar una cédula de trata y tráfico de personas. Tras el operativo de arresto se logró rescatar a tres víctimas, una de ellas una menor, que días atrás había sido reportada por su mamá como desaparecida en la provincia de Salta.

Personal del Comando de Frontera Policial de Yacuiba, Bolivia, logró este jueves desbaratar una célula de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, la cual era liderada por el argentino Cristian Enrique Díaz, de 43 años.

La causa inició el pasado lunes 11 de mayo cuando una mujer denunció la desaparición de su hija adolescente de 16 años en Salta. De forma posterior llegó un requerimiento oficial por parte de Cancillería y Ministerio de Gobierno para un trabajo de búsqueda y localización, destaca el medio El País.

El paso siguiente fue identificar, con la foto de la menor, sus últimos movimientos, lo que permitió descubrir que se encontraba en la ciudad de Yacuiba, supo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Con el inmueble identificado, se realizó un operativo cerrojo donde se logró rescatar a la adolescente argentina y también a otras dos mujeres de nacionalidad boliviana y mayores de edad. A su vez, en el lugar se pudo obtener la captura del acusado.

El teniente coronel Ever Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), explicó cómo era el modus operandi de Díaz: “Realizaba ‘citas express’, tenía grupos en redes con bastantes seguidores, promocionaba a las féminas para servicios sexuales con fin de que el cliente se dirija al domicilio recoger a la persona, conducirla a un lugar y posteriormente restituirla al lugar donde la había recogido. También tenía un acuerdo con el local El Faraón”.

Se confirmó que la menor será restituida a su lugar de origen para reencontrarse con su madre. Respecto al detenido, está a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un Juez determinará su situación legal.