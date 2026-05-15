Macri vuelve a encabezar un acto del PRO y busca reposicionar al partido rumbo a 2027

El expresidente Mauricio Macri vuelve a encabezar un acto del PRO este viernes, con la intención de posicionar al partido que fundó hace 20 años rumbo a las elecciones del año que viene. Será el principal orador de un evento en Olivos y luego encarará una gira que lo llevará a Mendoza y Santa Fe.

El PRO está decidido a jugar fuerte políticamente en el 2027 y por eso busca ganar terreno en la escena pública. En este sentido, Macri es quien encabeza esta suerte de refundación del partido, que busca revalidar su identidad y sus credenciales como “garantía del cambio”.

Es por eso que desde hace tiempo el exmandatario levantó el perfil y se muestra activo, con actos en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en el resto del país. Y este mes no será la excepción: el 22 de mayo tiene previsto aterrizar en Mendoza para otro gran encuentro y el 28 hará lo propio en CABA con legisladores. Luego, el 5 de junio visitará Santa Fe.

En cuanto al evento de este viernes, comenzará cerca de las 11, con el primer panel que lo encabezarán el diputado nacional Martín Yeza y la legisladora provincial Aldana Ahumada. Allí harán el lanzamiento de “Radar PBA”, una herramienta que “cruza tecnología con trabajo humano, en equipo”, señaló Yeza a TN.

“No se puede cambiar lo que no se conoce”, enfatizó el diputado nacional. Yeza presentó distintas herramientas de este tipo en actos anteriores, donde se aplica la inteligencia artificial sobre datos públicos. En este caso, en toda la provincia de Buenos Aires.

Luego será el turno de un espacio más político, con la participación del también diputado nacional Fernando De Andreis, que es además secretario general del PRO y está a cargo de la estrategia política del partido. En ese bloque hablarán también la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el jefe de bloque en la Cámara baja, Cristian Ritondo.

El cierre, sobre el mediodía, estará a cargo de Mauricio Macri, donde volverá a hacer hincapié en la necesidad de “defender al cambio” pero pensar en “el próximo paso”.

Tomar distancia de LLA, sin romper

“Nuestra visión es que, por encima de cualquier diferencia, tenemos la obligación de cuidar esta oportunidad de cambio que eligieron los argentinos. Podemos tener matices o distintas miradas con el gobierno, y cuando vemos un error lo señalamos con responsabilidad”, explicaron fuentes del PRO a este medio.

“Pero lo que no tenemos que hacer, bajo ningún punto de vista, es hacerle el juego a los que quieren que todo explote para volver al pasado”, aclararon en referencia al kirchnerismo. “Es importante cuidar la idea e intentar construir y fortalecer aún en las diferencias”, añadieron.

Por supuesto, no se trata de un apoyo incondicional: “Esto no es solo una responsabilidad del PRO, también lo es del oficialismo y de todas las fuerzas que, aun teniendo diferencias, entienden que no podemos volver atrás y echar por tierra el esfuerzo y la esperanza de millones de argentinos”.

La cuestión de fondo es que de uno y otro lado (PRO y La Libertad Avanza) están convencidos de que no hay manera de ganar la provincia sin el otro. Eso incluye al propio Macri, aun mientras dentro y fuera de su partido crecen las presiones para que encabece una lista el año que viene.

“No va a armar una candidatura si eso le hace ganar al kirchnerismo”, sentenció a TN un referente bonaerense. En ese sentido, sí valoró la posibilidad de posicionar al PRO en el tablero político. “Cada uno tiene que hacer su juego, pero dentro de ese marco”, expresaron.

“Hay matices, pero no hay grandes diferencias”, explican, al mismo tiempo que aclaran: “No somos LLA, somos el PRO”. De esta manera, la estrategia que hoy gana terreno en el partido es la de fomentar candidatos en todos lados, pero preferiblemente dentro de una alianza.

Ese acuerdo político incluiría a La Libertad Avanza pero también a al menos parte de la Unión Cívica Radical.