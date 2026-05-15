Hallaron muerto a Benjamín Scerra en Granadero Baigorria y detuvieron a un menor

El cuerpo de Benjamín Scerra, el joven de 19 años que estaba desaparecido desde hace una semana en la ciudad santafesina de Granadero Baigorria fue hallado este jueves por la noche con una herida de arma blanca en el cuello.

El operativo inició tras el llamado al 911 por parte de un vigilador, quien advirtió la presencia de un cuerpo sin vida en la zona conocida como monte Celulosa tapado por chapón y con una lesión en el cuello, por lo que de manera inmediata personal policial, bomberos y médicos se acercó hasta el lugar.

En los primeros minutos de peritajes, según informó el medio La Capital, se detuvo a un menor que podría tener vinculación con el homicidio.

Asimismo, hubo momentos de tensión entre vecinos y familiares del joven debido a que se arrojaron piedras y hasta prendieron fuego un auto.

La desaparición del joven sucedió el pasado viernes 8 de mayo cuando salió de su casa para acompañar a un amigo y jamás regresó, por lo que de manera inmediata se dio aviso a la Policía para el inicio de la búsqueda.

Durante los siguientes días se realizaron diversas manifestaciones para pedir por la aparición de Scerra y ahora solicitan explicaciones de qué ocurrió con el joven, supo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La causa es investigada por el fiscal Carlos Covani, quien solicitó la presencia de la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA).