Deschamps presentó a los 26 de Francia para el Mundial Norteamérica 2026

Didier Deschamps dio a conocer este jueves la lista definitiva de 26 futbolistas de Francia para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador, que dejará el cargo después de la competencia, apostó por una base de figuras consolidadas y algunos nombres inesperados para intentar sostener el protagonismo de “Les Bleus”.

En ataque sobresalen Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doue, Michael Olise y Rayan Cherki, mientras que en defensa aparecen habituales convocados como William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté y Jules Koundé. En el mediocampo también sobresale una mezcla de experiencia y juventud con Aurélien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery, N’Golo Kanté y Adrien Rabiot.

La lista definitiva de Francia

Arqueros: Mike Maignan (AC Milán), Brice Samba (Stade Rennes) y Robin Risser (Lens).

Defensores: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernández (PSG) y Theo Hernández (Al-Hilal).

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Manu Koné (Roma), N’Golo Kanté (Fenerbahçe) y Adrien Rabiot (AC Milán).

Delanteros: Michael Olise (Bayern Múnich), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doue (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (PSG), Maghnes Akliouche (Mónaco) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).