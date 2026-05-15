Conmebol podría sancionar duramente a Cruzeiro por un acto discriminatorio contra hinchas de Boca
Desde hace varios años, la Conmebol lleva adelante una política de castigar severamente los actos discriminatorios y de racismo dentro de los estadios. Ya sea entre jugadores o, como por desgracia siempre pasa, los hinchas. En esta oportunidad, el ente que rige el fútbol en la región le abrió un expediente a Cruzeiro por un acto discriminatorio por parte de un hincha contra seguidores de Boca.
El elenco brasileño está siendo observado por un acto de indisciplina que realizaron sus simpatizantes. Según reportaron desde GeGlobo, uno de los medios más importantes de dicho país, las autoridades de Conmebol abrieron un proceso disciplinario contra Cruzeiro por “gesto discriminatorio de un hincha que mostró billete de R$ 2 a hinchas de Boca”.
Esto ocurrió el pasado 28 de abril, cuando se enfrentaron en Belo Horizonte por la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores.