Central Norte busca reaccionar en Córdoba ante Racing

Central Norte afrontará esta noche un compromiso clave cuando visite a Racing de Córdoba por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 21 horas en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia y contará con el arbitraje de Nahuel Viñas.
Deportes15/05/2026

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El conjunto azabache intentará cortar la mala racha y comenzar a salir de la zona de descenso en lo que será el segundo partido de Mario Sciacqua al frente del equipo. El entrenador todavía busca encontrar el funcionamiento ideal y recuperar la confianza de un plantel golpeado por los resultados.

Para este compromiso, Central Norte no podrá contar con Matias Villarreal, quien continúa recuperándose de una lesión y quedó descartado para viajar a Córdoba.

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El duelo tendrá además varios condimentos especiales para el pueblo cuervo. En el equipo cordobés aparecen nombres con pasado en Central Norte como Santiago Rinaudo y Matías Sánchez, además del ex jugador de Juventud Antoniana, Luciano Viano.

A eso se suma que parte de la dupla técnica de Racing está integrada por Pablo Motta, recordado en Salta por sus pasos como jugador tanto en Central Norte como en Gimnasia y Tiro.

Central Norte necesita sumar con urgencia y buscará dar el golpe en una cancha complicada para empezar a cambiar su presente futbolístico. En Nueva Italia, el Cuervo jugará mucho más que tres puntos.

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