El Gobierno boliviano exigió levantar los bloqueos mientras crece la tensión social

El Gobierno de Bolivia exigió este jueves el levantamiento inmediato de los bloqueos de carreteras instalados por sectores sociales y sindicales, mientras que la Policía reprimió con gases lacrimógenos a miles de mineros cooperativistas que intentaron ingresar al centro político de La Paz.

"El Gobierno nacional exige el levantamiento inmediato y el cese de estas acciones que atentan contra el derecho a la vida, la atención médica, la libre circulación y la seguridad de las familias bolivianas", señaló el Ejecutivo en un comunicado.

De acuerdo con el texto, las protestas registradas desde la pasada semana ya provocaron, además de desabastecimiento y pérdidas económicas, heridos y "dos vidas perdidas durante la jornada de este 13 de mayo".

"El fallecimiento de ciudadanos que no pudieron acceder a atención médica y traslado inmediato representa una tragedia que enluta al país", añade la nota, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Bolivia atraviesa su segunda semana consecutiva de conflictos sociales encabezados por maestros, mineros, fabriles, campesinos y otros sectores articulados en movilizaciones promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB).