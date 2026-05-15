Un muerto y siete heridos tras violentos incidentes en un partido de fútbol en Libia

Un soldado murió y siete espectadores resultaron heridos como consecuencia de los graves incidentes que se registraron este jueves durante un partido de la liga de Libia, entre Al-Ittihad y Al-Suwaihl.

Asimismo, un incendio se desencadenó en las instalaciones de la oficina del primer ministro libio, Abdul Hamid Dbeibe, en medio de la violencia registrada después del polémico partido en Tarhuna, al sur de Trípoli.

En tanto, miembros de la Brigada 444 intervinieron para restablecer el orden y utilizaron munición real para dispersar a la multitud, lo que causó la muerte de un soldado y dejó otros siete heridos durante un tiroteo,

Testigos señalaron que los disturbios comenzaron después de que los jugadores de Al-Ittihad protestaron por la decisión del árbitro, quien no concedió un penal, lo que llevó a los indignados aficionados a entrar a la cancha en medio de crecientes tensiones.

La situación se deterioró rápidamente y los enfrentamientos se extendieron por el interior del estadio. Los jugadores fueron agredidos y un vehículo de radiodifusión perteneciente a Lybia Sport TV, junto con varios vehículos de seguridad estacionados en el lugar, fueron incendiados, según informes.

Los disturbios se propagaron después a varias áreas de la capital, acompañados de reportes de disparos y una fuerte presencia de elementos de seguridad.

Algunos manifestantes incendiaron partes de la oficina del primer ministro en Trípoli, mientras que fuerzas militares y de seguridad fueron desplegadas alrededor de las instalaciones gubernamentales y de las principales carreteras para contener la situación.