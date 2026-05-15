Un adolescente murió y otras dos personas resultaron heridas en un tiroteo en Francia

Una persona murió y otras dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la tarde de hoy, jueves, en la ciudad de Nantes, en el oeste de Francia, informó el periódico francés Le Parisien.

De acuerdo con ese diario, el incidente ocurrió en el vecindario Port-Boyer: un adolescente de 14 años murió, mientras que los otros dos heridos fueron trasladados a un hospital, agregó el reporte, citando a un oficial de policía.

Los perpetradores huyeron de la escena y siguen prófugos, añadió el reporte, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El distrito se vio afectado por tiroteos mortales relacionados con el tráfico de drogas desde finales de abril, dijeron fuentes cercanas a la investigación citadas por Le Parisien. El reciente tiroteo es el número 26 de este tipo en Nantes en lo que va del año.