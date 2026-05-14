Aprobaron que Carlos Mahiques continúe por cino años más en la Cámara Federal de Casación Penal

El Senado aprobó este jueves el pliego que extiende, por cinco años, la labor de Carlos Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Es el padre del actual ministro de Justicia mileísta, Juan Bautista Mahiques.

La candidatura del camarista federal había alcanzado, semanas atrás, un dictamen de mayoría en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Al momento de la definición, la propuesta consiguió 58 adhesiones y 11 rechazos. Es decir que precisaba una mayoría simple y logró los dos tercios. Lo ocurrido no fue menor: no son pocos los que creen que su hijo, el titular de la cartera de Justicia, pueda obtener los mismos votos en caso de que el Poder Ejecutivo llegara a promoverlo para el cargo de Procurador General de la Nación, que sí requiere una mayoría agravada.

“Se cumplieron todos los pasos reglamentarios. Se escuchó al postulante, contestó todas las preguntas que se le hicieron y se leyeron todos sus antecedentes académicos y profesionales”, comenzó su alocución Pagotto, como miembro informante del tema.

El riojano leyó una misiva de la propia Cámara Federal de Casación Penal en apoyo a Mahiques padre, en su momento dirigida al entonces -y ahora ex ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona. En la misma, sus pares destacaron la “dedicada trayectoria, desempeño funcional, ética, respeto a las garantías constitucionales y apego al espíritu democrático”.

No pensó lo mismo el kirchnerismo: a través de Martín Soria (Río Negro), quien consideró que el vocal “no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas”. “Sí respondió con buenos modales, pero detrás de formas cuidadas no apareció una explicación razonable o convincente de cada uno de los cuestionamientos que se le hicieron”, advirtió.