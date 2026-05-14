Inauguraron una muestra que transforma la identidad salteña en arte textil

El Museo Explora Salta (Florida 20), inauguró la exposición Tierra Mía, una propuesta que fusiona arte textil, diseño contemporáneo y memoria territorial. La exhibición permanecerá abierta durante todo mayo, con entrada libre y gratuita, de martes a domingo de 10 a 20 horas.

“Empezó como un certamen para que los diseñadores se inspiraran en Salta, en la cultura, la historia, la identidad, la gastronomía y los paisajes”, explicó la directora de la muestra, Nora Carreón, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, y señaló que la convocatoria fue creciendo con el tiempo, lo que permitió consolidar la propuesta en el museo.

La muestra reúne cerca de 19 vestidos realizados por diseñadores locales, con diversas técnicas, materiales y enfoques estéticos. “Son vestidos con distintas visiones y recursos de diseñadores de acá de Salta que plasmaron una historia a través de cada pieza”, expresó.

Carreón también resaltó la participación de creadores con trayectorias diversas, algunos con marcas consolidadas y otros que realizan su primera experiencia expositiva. “Los estamos impulsando y acompañando en esta linda carrera que es el diseño”, agregó.

La propuesta incluye piezas con técnicas variadas, entre ellas bordados, pintura a mano y el uso de materiales autóctonos.