“Hay una inminente crisis de abastecimiento de gas en el norte”, advirtió Royón

La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, presentó este jueves una cuestión de privilegio contra la Secretaría de Energía de la Nación, al considerar que el accionar del organismo “está afectando gravemente los intereses” de las provincias del Norte argentino ante una “inminente crisis de abastecimiento de gas”.

Durante su intervención en el Senado, Royón sostuvo que la falta de finalización de obras estratégicas vinculadas a la reversión del Gasoducto Norte pone en riesgo el suministro energético en plena temporada invernal. “Al día de la fecha y con más de un año de demora no se encuentran terminadas las plantas compresoras de la reversión del Norte”, expresó.

Royón recordó además que, durante su gestión como secretaria de Energía, a obra fue ejecutada parcialmente, pero las plantas compresoras —clave para garantizar el transporte del gas— debían estar concluidas en el primer semestre de 2025.

“Cuando dejé la gestión esta obra quedó no solo con la licitación sino con el financiamiento totalmente listo: 700 millones de dólares, de los cuales 540 millones ya estaban acordados con la CAF e inclusive desembolsados”, señaló.

Royón también advirtió que la aplicación de la Resolución sobre la reasignación de la capacidad de transporte de gas natural generó un “deterioro significativo” en la disponibilidad del servicio para el norte del país, con impacto directo en la actividad industrial y la previsibilidad del sistema energético.

“Antes teníamos un sistema que estaba previsto para mover gas del norte hacia el centro del país, y eso cambió de sentido. Había que reasignar esta capacidad de transporte, se hizo un estudio técnico, y en esta reasignación el Norte perdió un 35% de capacidad de transporte”, explicó.

Según detalló, la reducción implica una caída de la capacidad firme limitando el margen operativo del sistema en períodos de alta demanda invernal. “En días de mucho frío, la capacidad de transporte va a quedar prácticamente absorbida por la demanda prioritaria, y eso puede obligar a interrumpir suministro incluso a industrias con contrato firme”, señaló.

Royón sostuvo que esta situación incrementa la incertidumbre en el norte argentino, advirtiendo que podrían registrarse cortes prolongados del suministro industrial que podría extenderse hasta 90 días en Salta y 80 días en Tucumán.