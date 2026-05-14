Avanzan las gestiones para priorizar obras del Corredor Bioceánico
En este marco, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Ignacio Lupión, con el objetivo de coordinar acciones y definir prioridades en materia de inversión.
Durante el encuentro, el ministro Dib Ashur destacó: “avanzamos en inversiones importantes para el nodo logístico y la conectividad vial en el parque industrial de Güemes, dentro del Corredor Bioceánico de Capricornio, con financiamiento del Banco Mundial y Fonplata por 100 millones de dólares. También estamos coordinando con el BID y autoridades para obras clave como la ruta 51 y el bypass de Quijano, consolidando el corredor bioceánico en Salta”.
Por su parte, el ministro Lupión señaló: “nos reunimos con el ministro Roberto Dib Ashur para coordinar acciones conjuntas en favor de la producción en Salta, enfocándonos en financiamiento internacional y priorizando inversiones, especialmente en la estrategia logística vinculada al Corredor Bioceánico que conectará Atlántico y Pacífico”.
De la Reunión también participaron: la secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona; el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente y el Coordinador del Ministerio de la Producción, Carlos Mateo.
Las acciones se enmarcan en una estrategia integral del Gobierno Provincial orientada a fortalecer la competitividad, la logística y la integración regional, posicionando a Salta como un eje clave en la conexión bioceánica.