Avanzan las gestiones para priorizar obras del Corredor Bioceánico

En este marco, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Ignacio Lupión, con el objetivo de coordinar acciones y definir prioridades en materia de inversión.

Durante el encuentro, el ministro Dib Ashur destacó: “avanzamos en inversiones importantes para el nodo logístico y la conectividad vial en el parque industrial de Güemes, dentro del Corredor Bioceánico de Capricornio, con financiamiento del Banco Mundial y Fonplata por 100 millones de dólares. También estamos coordinando con el BID y autoridades para obras clave como la ruta 51 y el bypass de Quijano, consolidando el corredor bioceánico en Salta”.

Por su parte, el ministro Lupión señaló: “nos reunimos con el ministro Roberto Dib Ashur para coordinar acciones conjuntas en favor de la producción en Salta, enfocándonos en financiamiento internacional y priorizando inversiones, especialmente en la estrategia logística vinculada al Corredor Bioceánico que conectará Atlántico y Pacífico”.