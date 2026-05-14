Intendentes de todo el país se reunieron en Rosario y presionan para coparticipar el impuesto a los combustibles

Intendentes de todo el país se reunieron este miércoles en Rosario y renovaron reclamos a Nación por fondos, con eje en el impuesto a los combustibles y en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al tiempo que hablaron del "resguardo de la paz social". "No tenemos seguidores virtuales; tenemos ciudadanos de carne y hueso que demandan respuestas hoy", plantearon en un documento crítico.

La cumbre se dio en el marco del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) y tuvo como anfitrión a Pablo Javkin. Participaron, además, jefes comunales de los cuatro puntos cardinales de la Argentina. Entre ellos, Daniel Passerini (Córdoba), Ulpiano Suárez (Mendoza), Rosario Romero (Paraná), Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán) y Federico Achaval (Pilar) y Juan Pablo Poletti (Santa Fe).

Durante el encuentro, los dirigentes revalidaron el tono crítico que venían ensayando en mítines anteriores. El más reciente había sido a fines de marzo en Paraná y cerró con un crudo escrito en el que denunciaban "asfixia financiera crítica" por parte de la administración de Javier Milei. Fue, además, un llamado de atención para los gobernadores.

Duro pronunciamiento de intendentes

En esa línea, el COFEIN volvió a plantar bandera y puso el acento sobre el recorte a los fondos, en especial en el impuesto a los combustibles y ATN. Asimismo, repartieron quejas por la poda en educación, salud y discapacidad.

"Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria. No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte circule, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de quebrar", marcaron en el escrito.

Por otra parte, los intendentes aseguraron compartir la meta del equilibrio fiscal, aunque advirtieron que es "ilegal e inmoral" financiarla con el "despojo a las provincias y a los municipios". A la par, sostuvieron que la retención de fondos para salud, educación y discapacidad "no es ahorro" sino "un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen". "No pedimos asistencia: exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria", agregaron.

Recordaron, también, que durante el primer cuatrimestre del año 2026,el único impuesto que superó la inflación –es más la duplicó- fue "el Impuesto sobre los Combustibles que recauda el Gobierno Nacional de todos los ciudadanos de la República Argentina y no son destinados ni a financiar el transporte público del interior del país y menos aún para el mantenimiento de las rutas nacionales".

Además de cargar las tintas sobre el Gobierno, los intendentes también sumaron presión al Congreso, al pedir una agenda legislativa que incluya "el tratamiento de los proyectos que garantizan la coparticipación a Municipios del Impuesto a los Combustibles que en el primer cuatrimestre del 2026 alcanzan los 2 billones de pesos y de los fondos sin distribuir de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que al primer cuatrimestre del 2026 suman 1,3 billones de pesos".

"Cuando la realidad golpea al pueblo, la responsabilidad debe estar por encima de cualquier bandera partidaria. No hay República posible sin ciudades de pie", finaliza el documento.

Al respecto, el cordobés Daniel Passerini afirmó que el Gobierno "no está viendo lo que pasa" y remarcó que "cada vez son más" los jefes comunales que participan de las reuniones del COFEIN. Acto seguido, afirmó que las economías de sus ciudades "se desmoronan". "Fábricas y comercios que cierran y vecinos que pierden su trabajo. Eso también se refleja en nuestras cuentas municipales, porque caen los ingresos mientras aumenta la demanda de servicios”, señaló. Passerini, además, se convirtió en el nuevo presidente del espacio.

A su turno, el rosarino Pablo Javkin mencionó: "No se pueden seguir municipalizando las responsabilidades mientras se centralizan los recursos a nivel nacional. Argentina no se puede seguir diciéndose federal y no incluir a las ciudades en un esquema de coparticipación. La Argentina va a ser federal desde las ciudades".

Más allá de la reunión formal, los alcaldes participaron el miércoles de "La Noche de los Intendentes", un encuentro anual organizado por la Red de Innovación Local (RIL), que reunió a más de 300 jefes comunales de todo el país junto a gobernadores, legisladores, empresarios y referentes de organizaciones civiles. Participaron, también, los mandatarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

En ese marco, el anfitrión Pullaro dejó un guiño a los intendentes, a quienes definió como "la principal trinchera que tiene la sociedad" y afirmó que los jefes provinciales sienten que la gente "no llega a fin de mes".

Durante los últimos meses, los jefes comunales ganaron protagonismo en la oposición a Javier Milei. Además del COFEIN, también hubo actividad en la Federación Argentina de Municipios (FAM), un sello que comanda el matancero Fernando Espinoza y que nuclea a líderes de todo el país, en su mayoría peronistas. Las penurias por la actualidad son compartidas por ambos espacios.

La siguiente movida de los intendentes será un desembarco en el Congreso durante la primera semana de junio, para participar de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados. Allí esperan acelerar con el proyecto para redistribuir el impuesto a los combustibles.

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