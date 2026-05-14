Incorporarán más camionetas y cuatriciclos a la Policía Rural

El ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, anunció la incorporación de nuevas camionetas y cuatriciclos para fortalecer el trabajo operativo de la Policía Rural, en el marco del XXIV aniversario de la creación del Departamento Rural, Ambiental y Protección de Bienes Culturales de la Policía de Salta.

Durante la ceremonia se destacó el trabajo preventivo, operativo e investigativo que desarrolla, así como la capacitación permanente de los más de 180 efectivos que prestan servicio en el área con sede en Capital, Rosario de la Frontera, Tartagal, El Quebrachal, Valle de Lerma, Las Lajitas y Pichanal.

En la oportunidad, el jefe del Departamento Rural, Ambiental y Protección de Bienes Culturales, Arnaldo Vera Luna, felicitó al personal por los resultados alcanzados durante el primer cuatrimestre del año. Informó que realizaron más de 130 intervenciones por delitos, registraron 390 infracciones contravencionales y decomisaron más de 2 mil kilos de carne no apta para el consumo durante controles comerciales.

También resaltó la cooperación que el área brinda en operativos de Protección Ciudadana, eventos deportivos e investigaciones especiales.

Por su parte, el Ministro destacó el compromiso que demuestran diariamente los efectivos que trabajan en zonas alejadas e inhóspitas de la provincia y agradeció el acompañamiento de sus familias. En ese sentido, anunció que continuará el fortalecimiento del área con nuevos recursos y equipamiento.

“Sabemos la importancia de brindarles las herramientas que necesitan para el servicio, especialmente por los sectores donde patrullan; por esto vamos a entregar dos camionetas más y siete cuatriciclos”, expresó Solá Usandivaras.

Asimismo, el funcionario resaltó distintos procedimientos exitosos realizados por la Policía Rural, entre ellos la desarticulación de una banda delictiva que operaba en el Valle de Lerma cometiendo abigeato, causa en la que siete personas fueron detenidas e imputadas. También mencionó intervenciones relevantes concretadas en Rosario de la Frontera y Pichanal.