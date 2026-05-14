Nuevos criptoactivos de Adorni fueron detectados y se buscan movimientos financieros
Política14/05/2026
La fiscalía de Pollicita halló más operaciones del jefe de Gabinete en 2024, que no están en su declaración jurada de ese año.
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Ivana ChañiPolítica16/05/2026
El dirigente justicialista cuestionó la resolución de la Justicia Federal Electoral y sostuvo que la medida desconoce decisiones internas del partido. También señaló que ya estaba en marcha una propuesta de cronograma para normalizar el proceso electoral del PJ.
La polémica por el abastecimiento de gas en el norte llegó al Senado de la Nación. El bloque Convicción Federal denunció que nuestra región podría pagar el gas importado hasta nueve veces más caro que el centro del país durante este invierno.
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El proyecto, impulsado por LLA, fue muy cuestionado ya que, se indicó, es inconstitucional.
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La Comisión de Disciplina y Juicio Político rechazó el pedido de licencia del concejal Casasola y abrió el debate para su suspensión o eventual expulsión del cuerpo.
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Diana Ferreyra denunció que fue golpeada, arrastrada y escupida en medio de un conflicto por un terreno en el norte salteño. Aseguró que existe una orden de restricción que no se cumple y reclamó la intervención urgente de la Policía y la Justicia.
A la fuerza: Polémica por el ADN compulsivo a la esposa de Vera y sin perito de parte
Agustina TolabaJudiciales15/05/2026
La medida se concretó en medio de denuncias de la defensa por la desaparición de una impugnación del expediente y por trabas a la participación de un perito de parte.
La Comisión de Disciplina del Concejo Deliberante rechazó el pedido de licencia del edil libertario Maximiliano Casasola en el marco de la denuncia en su contra. Además se emitió un dictamen de mayoría que propone su suspensión y un dictamen de minoría plantea su exclusión definitiva del cuerpo legislativo.
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