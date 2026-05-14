Nuevos criptoactivos de Adorni fueron detectados y se buscan movimientos financieros

Una nueva batería de medidas de prueba fu impulsada por el fiscal federal, Gerardo Pollicita, para avanzar en el esclarecimiento de los movimientos financieros de Manuel Adorni. En esta ocasión, se requirió información a "empresas proveedoras de servicios de activos virtuales para conocer si Bettina Angeletti y Manuel Adorni registran cuentas o tarjetas allí", tras la detección de nuevos criptoactivos.

Mientras la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) -dependiente de la Procuración General de la Nación- avanza en la realización de un informe para determinar “si hay inconsistencias entre los ingresos y egresos” en el patrimonio del jefe de Gabinete, los últimos hallazgos en la causa motivaron nuevas medidas de prueba.

La justicia corroboró que Manuel Adorni tenía criptomonedas que, en principio, no figurarían en la correspondiente declaración jurada. Mientras la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita busca consolidar el número respecto al dinero allí aplicado, nueva información ingresó a la causa.

Manuel Adorni está vinculado a dos criptomonedas más. Es por ese motivo que el representante del Ministerio Público pidió información a las correspondientes compañías, para lograr determinar si "tienen movimiento financiero o no" y a qué período corresponden.

Con los nombres de las compañías que operan con criptoactivos, el fiscal Pollicita procedió al pedido de información específica respecto al dinero que se movió bajo esta metodología, en qué período y si efectivamente, continúan operativas o no.

Esta información se suma a la ya revelada durante el fin de semana: el hallazgo de movimientos de ingresos y egresos a través de criptoactivos.

Aunque la cantidad de criptoactivos y fondos que movió se mantiene bajo reserva, los investigadores detectaron que esos movimientos se hicieron durante 2024 y que por eso deberían estar informados en la última declaración jurada que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción. Pero esos datos no aparecen declarados.

Por este motivo se profundiza esta línea de investigación a través de las nuevas medidas de prueba impulsadas por el Ministerio Público Fiscal, después de obtener información sensible que da cuenta de dichos movimientos que no encontrarían su correlato en las declaraciones patrimoniales del funcionario libertario.

¿Cuánto dinero manejó Manuel Adorni en efectivo? Entre viajes al exterior, hotelería y fondos aplicados a la adquisición de inmuebles, junto a las refacciones y el alquiler de la casa en Indio Cua, la cifra supera los 370.000 dólares en menos de un año.

La primera observación que los investigadores realizan al respecto es que esas divisas “no cuentan, al momento, con el respaldo documental necesario”. Sin embargo, desde el entorno del Jefe de Gabinete aseguran que los números "están en orden" y que cuando sea el momento "se prestará la declaración jurada" que despejará las dudas de la justicia.

El principal interrogante en este expediente, habiendo transcurrido más de un mes y medio desde que se inició la investigación, es si puede Manuel Adorni, justificar la posesión de las divisas que movilizó en efectivo y si cuenta, además, con el correspondiente respaldo documental que justifique la utilización de los dólares.

En otros términos: sus ingresos como funcionario público ¿permiten sustentar el movimiento de dólares, la adquisición de inmuebles y los 17 viajes al exterior que se encuentran bajo análisis?

Hay otra cifra bajo análisis: las deudas por 335.000 dólares que acumuló el funcionario libertario y que deben ser canceladas en noviembre de este año. “¿Cómo justificará el pago de esas acreencias y la respectiva tenencia de dólares?”, indicó una fuente judicial.

Es en este contexto que la mira se colocó en los criptoactivos. Al visualizar el caudal de divisas aplicados a diversos rubros y que no se encuentran debidamente detallados -al menos por ahora-, en la declaración jurada, la fiscalía resolvió indagar en otras alternativas para la adquisición de dólares.

Los primeros informes dieron cuenta de movimientos a través de esta metodología y un nuevo dato se sumó con dos criptoactivos más. Los números como los nombres, permanecen bajo reserva y con sendos pedidos de información documental.

Así, la fiscalía busca reconstruir la ruta de fondos de Manuel Adorni y realizar un cotejo con el informe de la DAFI que expondrá año tras años, desde que asumió la función pública, sus ingresos y egresos.

De haber allí alguna inconsistencia, el fiscal Pollicita formulará un requerimiento de justificación, algo habitual en los expedientes por presunto enriquecimiento ilícito. Si la explicación brindada en función de un período determinado y cifra específica, no resulta suficiente es allí cuando el representante del Ministerio Público podría avanzar en un pedido de indagatoria.