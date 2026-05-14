Consumos problemáticos: impulsan una “red provincial territorial” de prevención y seguimiento

Legisladores y representantes de la Coordinación Interministerial analizaron la puesta en marcha del programa “Guardianes Comunitarios”, una iniciativa destinada a fortalecer la prevención de consumos problemáticos mediante una red de trabajo territorial en toda la provincia.

En diálogo con ‘Desafío’ -por Aries-, la coordinadora Alba Quintar explicó que, por un lado, el programa brindará capacitaciones a fin de “detectar a tiempo los riesgos” a los que el Estado podría asistir para evitar consecuencias mayores.

En ese sentido, informo que los días 21 y 22 de mayo se realizarán jornadas de “formación a formadores” a cargo de especialistas de SEDRONAR, la Dirección Nacional de Salud Mental y la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia.

Por otro lado, Quintar señaló que -en el marco del programa- se desarrollará una aplicación para que “cada vez que se registre un riesgo, los Guardianes, van a tener un número único a través del cual van a poder hacer un seguimiento de todo su accionar”.

Quintar también remarcó la necesidad de contar con información precisa para diseñar políticas públicas vinculadas a los consumos problemáticos. “Los pocos datos que teníamos estaban directamente relacionados al sistema de salud y a la salud mental, por lo cual no había nada específico y, al fin y al cabo, nada fidedigno”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que el programa Guardianes Comunitarios permitirá generar estadísticas más precisas sobre la situación en la provincia. “Con este programa vamos a lograr tener información y datos estadísticos concretos, completos y por supuesto fidedignos”, aseguró.