Senadores expresaron su preocupación por la provisión de gas

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó un proyecto de declaración por que el expresa su preocupación por la provisión de gas para el norte argentino, principalmente, por lo que sucederá en Salta.

“La Secretaría de Energía de la Nación emitió una resolución donde reconfigura el sistema de transporte de gas”, explicó el representante de Chicoana, Esteban D’Andrea, al informar sobre la iniciativa.

Advirtió que la situación se da en un contexto de obras paralizadas pese a su necesidad, como la de la planta de reversión del Gasoducto Norte.

“Esto se ve agravado por la desregulación de los precios del gas y nos pone en alerta por la efectiva provisión del elemento”, aseguró, destacando que la decisión afecta a la industria, el campo y a los hogares.

Finalmente, el legislador apuntó que el sistema productivo de la provincia se ve afectado por el estado de las rutas, la distancia con los puertos y, ahora, con el precio del gas.