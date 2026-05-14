Seleccionaron 95 propuestas en la 7º Convocatoria Provincial de Proyectos Socioproductivos

La Secretaría de Coordinación Interministerial anunció los proyectos seleccionados de la 7° edición de la Convocatoria Provincial de Proyectos Socioproductivos 2026, política pública orientada a fortalecer iniciativas comunitarias, productivas, culturales y de desarrollo local en distintos municipios de la provincia. Tras el proceso de evaluación, fueron seleccionados 95 proyectos, alcanzando localidades urbanas, rurales y comunidades del interior profundo.

En esta edición se presentaron 546 proyectos de diferentes localidades de Salta, reflejando el creciente interés y participación de organizaciones, grupos asociativos y emprendedores que trabajan por el desarrollo de sus comunidades. Los elegidos pueden ser consultados en http://portalscsalta.org

La evaluación estuvo a cargo de un comité interdisciplinario integrado por representantes de la Secretaría de Cultura, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Industria y Empleo y la Subsecretaría de Desarrollo Turístico, quienes analizaron cada propuesta según criterios de impacto comunitario, sostenibilidad, innovación y fortalecimiento territorial, entre otros.

La secretaria de Coordinación Interministerial, Gabriela Masmut, destacó el compromiso y la participación de las comunidades salteñas: “Esta convocatoria vuelve a demostrar la enorme capacidad de organización, trabajo y creatividad que existe en cada rincón de la provincia. Detrás de cada proyecto hay familias, grupos de trabajo y organizaciones que apuestan al desarrollo local, al arraigo y a generar oportunidades para sus comunidades”.

Asimismo, remarcó el trabajo articulado entre organismos públicos, municipios y actores territoriales: “El crecimiento de esta convocatoria es resultado del trabajo conjunto y de una política pública que busca acompañar iniciativas reales, con impacto social, productivo y comunitario. Seguiremos fortaleciendo estos espacios de participación y desarrollo para que más salteños puedan concretar sus proyectos”.

Entre los proyectos seleccionados se destacan iniciativas vinculadas a la producción agroecológica, turismo rural comunitario, economía circular, fortalecimiento artesanal, agregado de valor a productos regionales, producción textil, reciclado, gastronomía local, apicultura, forestación urbana y fortalecimiento de espacios comunitarios, entre otros.

El listado completo de proyectos ganadores incluye propuestas de municipios de Las Lajitas, Rosario de Lerma, Iruya, Cerrillos, Santa Victoria Este, Chicoana, Cachi, San Carlos, Orán, Vaqueros, Campo Quijano, Los Toldos, General Güemes, Aguaray, Guachipas, Cafayate, Seclantás, Tolar Grande y General Mosconi, entre otros.