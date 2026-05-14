Tras denuncias, realizaron operativo de saneamiento y desalojo en canales de la ciudad

Este jueves, la Municipalidad realizó el saneamiento y desalojo de personas en dos canales de la ciudad, buscando orden y seguridad.

Las tareas se llevaron a cabo en el canal de Av. Asunción y de calle Esteco, donde se desalojaron personas en situación de calle con antecedentes policiales. En los operativos trabajaron Protección Ciudadana y la Patrulla Ambiental.

Con esto se busca evitar la obstrucción de canales, generación de microbasurales, focos infecciosos, inseguridad, riesgo de incendios.

Juan Pablo Farfán, director general de la Patrulla Ambiental, manifestó que “en esta ocasión realizamos la limpieza del desagüe pluvial ubicado en la intersección de la calle Alice y la avenida Asunción el cual se encontraba obstruido por residuos de personas que hicieron una ocupación indebida del lugar”.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana lleva a cabo estas acciones bajo el lema Operativo Barrio Seguro.