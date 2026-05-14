Nueva tecnología para cirugías de cataratas en el hospital San Bernardo
El hospital San Bernardo incorporó un facoemulsificador, se trata de un moderno equipo para realizar cirugías de cataratas, que estará operativo en el servicio de Oftalmología y que fue adquirido por la fundación del nosocomio.
El dispositivo, de marca SOPHI, cuenta con un sistema suizo de última generación que emplea energía ultrasónica a través de una pequeña sonda para emulsionar el cristalino opaco y luego aspirarlo, permitiendo su sustitución por una lente intraocular mediante una incisión mínima, rápida y sin puntos.
Se destaca por ser compacto, móvil y seguro, con una estructura integrada funcional, que facilita el trabajo en quirófano y optimiza los tiempos quirúrgicos.
El equipo permite reducir la lista de espera, ya que se podrá operar en menos tiempo y disminuir así el periodo de reposo postoperatorio.
Además, actualizará la técnica quirúrgica, reemplazando a la cirugía extracapsular, que demandaba entre 40 y 50 minutos con una recuperación aproximada de un mes; por una intervención de 15 minutos y un postoperatorio de 12 días.
Esta tecnología posiciona al hospital San Bernardo como el más avanzado del sistema público provincial en ese tipo de intervención.
El gerente general, Pablo Salomón, dijo que esta incorporación “forma parte de uno de los principales objetivos de nuestra gestión, fortalecer los programas y servicios del hospital para seguir mejorando la calidad de atención que brindamos a los pacientes”.
Agregó que “se trata de un equipo cuya adquisición se venía gestionando desde hace más de diez años. Hoy es un orgullo poder concretar esta incorporación y poner tecnología de vanguardia al servicio de nuestra comunidad”.
Salomón agradeció “el acompañamiento constante de la Fundación San Bernardo y el compromiso de cada vecino que colaboró para hacerlo posible”.
Por su parte, el jefe del servicio de Oftalmología, Federico Dip, explicó que “la lista de espera de pacientes para cirugías de cataratas actualmente va de seis meses a un año. Con su avanzada tecnología, este facoemulsificador nos permitirá triplicar el número de cirugías que se realizan por sesión, pasando de dos a seis intervenciones”.